ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'ın kabinesine şekilleniyor - Son Dakika

ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'ın kabinesine şekilleniyor

01.12.2020 12:21
ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'ın kabinesine şekilleniyor, System.String[]

ABD'de üst düzey basın ekibinin tümünü kadınlardan oluşturan seçilmiş Başkan Joe Biden, kabinesini tek tek açıklarken, görev alacak yeni ekip şekilleniyor.

ABD'de üst düzey basın ekibinin tümünü kadınlardan oluşturan seçilmiş Başkan Joe Biden, kabinesini tek tek açıklarken, görev alacak yeni ekip şekilleniyor.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden görevine başlayacağı 20 Ocak'ı beklerken, kabinesinde yer alacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde küresel güvenlik ekibinin üyelerini açıklayan Biden, son olarak Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ekibinin kilit üyelerini ve tamamı kadınlardan oluşan Beyaz Saray üst düzey iletişim ekibini açıkladı. Biden yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray'ın tamamen kadınlardan oluşan ilk üst düzey iletişim ekibini duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu nitelikli ve deneyimli temsilciler, görevlerine farklı bakış açısı ve bu ülkeyi daha iyi inşa etmek için ortak bir taahhüt getiriyor" dedi.

TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN YENİ BEYAZ SARAY BASIN EKİBİ

Beyaz Saray'ın yeni İletişim Direktörü Biden'ın seçim kampanyasında görev yapan Kate Bedingfield olurken, Bedingfield'ın yardımcılığını üstlenen isim Pili Tobar olacak. Basın sekreteri olarak eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Beyaz Saray İletişim Direktörü olan Jen Psaki Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapacak. Başbasın sekreteri yardımcısı olarak görev yapacak isim ise Karine Jean-Pierre olarak açıklandı. Kampanya döneminde Biden'in danışmanı olan Symone Sanders, Başkan Yardımcısı olarak seçilen Kamala Harris'in kıdemli danışmanı ve Basın Sözcüsü olacak. Ashley Etienne de Kamala Harris'in İletişim Direktörü olarak görev yapacak. ABD First Lady'si Jill Biden için İletişim Direktörlüğü görevini ise Elizabeth Alexander üstlenecek.

ABD TARİHİNDE İLK KEZ HAZİNE BAKANI GÖREVİNE KADIN ADAY

Biden dün yaptığı başka bir açıklamayla, Hazine Departmanı'na Başkanlık edecek Janet Yellen de dahil olmak üzere ekonomi ekibinin kilit üyelerini de duyurdu. Eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı olan Yellen, ABD Senatosu'nun onaylaması durumunda ülke tarihinde Hazine Bakanlığı'nın başına geçen ilk kadın olacak.

Hazine Bakanı Yardımcısı olarak Wally Adeyemo'nun adı açıklanırken; Princeton Üniversitesi çalışma ekonomisti Cecilia Rouse, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi'nin başına getirilecek. Ekonomik Danışmanlar Konseyi üyeleri olarak Jared Bernstein ve Heather Boushey'nin adları açıklanırken, Neera Tanden ise Bütçe Müdürü olarak görev yapacak.

Açıklanan isimlerdeki kadın temsilci oranının, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminden yüzde 75 daha fazla olması dikkat çekti. Ülkenin ilk kadın Başkan Yardımcısı olarak tarihe geçecek olan Kamala Harris'in yanı sıra yönetimde görünür rollerin önde gelen isimlerini, çoğunluğu beyaz olmayan kadın temsilciler oluşturuyor.

YEMİN TÖRENİNİ YÖNETECEK İSİMLER DE AÇIKLANDI

Biden ayrıca, önümüzdeki ayın sonlarında gerçekleştirilecek yemin töreni öncesi Başkanlık Yemin Komitesi'nin kurulduğunu da duyurdu. Biden'ın yaptığı açıklamada, Başkanlık Yemin Komitesi, Delaware Eyalet Üniversitesi Başkanı ve uzun süredir Biden'ın yardımcılığı görevini sürdüren Tony Allen tarafından yönetileceğini duyurdu. Allen'in yanında, Biden kampanyasının Baş İşletme Sorumlusu ve Kıdemli Danışmanı olarak görev yapan Maju Varghese yer alacak.

(İHA)

ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'ın kabinesine şekilleniyor

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Kadın, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'ın kabinesine şekilleniyor - Son Dakika


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