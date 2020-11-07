ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, 6 delegeye sahip Nevada'da oyların yüzde 49,9'unu alarak seçimi kazandı. Biden, delege sayısını 290'a yükseltti. - Son Dakika

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, 6 delegeye sahip Nevada'da oyların yüzde 49,9'unu alarak seçimi kazandı. Biden, delege sayısını 290'a yükseltti.
07.11.2020 20:41
ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, 6 delegeye sahip Nevada'da oyların yüzde 49,9'unu alarak seçimi kazandı.
ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, 6 delegeye sahip Nevada'da oyların yüzde 49,9'unu alarak seçimi kazandı. Biden, delege sayısını 290'a yükseltti. - WASHINGTON
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