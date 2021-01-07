ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Kongre Binası'nda çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında"... - Son Dakika

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Kongre Binası'nda çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında"...
07.01.2021 00:21
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Kongre Binası'nda çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında" dedi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Kongre Binası'nda çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında" dedi. - WASHINGTON
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