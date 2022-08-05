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ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake Körfezi'nde yer alan Smith Adası açıklarında hortum meydana geldi. Meteorolog Rich Wirdzek'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde deniz üzerinde meydana gelen hortumun çevredeki ev ve teknelere zarar verdiği görüldü. Hortum nedeniyle bölge halkı büyük panik yaşarken, olayda can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Maryland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD'nin Smith Adası'nda hortum - Son Dakika

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