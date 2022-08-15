ABD, Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 13 militanı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 13 militanı etkisiz hale getirdi

15.08.2022 12:12
ABD, Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 13 militanı etkisiz hale getirdi

ABD'nin Somali'de Eş-Şebab'a karşı düzenlediği hava saldırısında, 13 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD'nin Somali'de Eş-Şebab'a karşı düzenlediği hava saldırısında, 13 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali ordusu yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hiran bölgesinde yapılan hava saldırısında 13 terör örgütü üyesinin öldüğünü belirtti.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), saldırıya ilişkin açıklama yapmazken geçen hafta başında düzenlenen saldırılarda 4 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ülkenin güney ve orta kesiminde bazı kasaba ve köyleri elinde bulunduran Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Örgüt, şehirlerde sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

YORUMLAR
500
Çin'in Sabit Varlık Yatırımı Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 5,7 Arttı Çin'in Sabit Varlık Yatırımı Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 5,7 Arttı Çin, Tayvan Boğazı'nda yeniden tatbikata başladı Çin, Tayvan Boğazı'nda yeniden tatbikata başladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 13 militanı etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:05 Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi
12:00 İşte Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünlerin indirimli fiyatları
11:55 Ekrem İmamoğlu İstanbullulara saat verdi: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın
11:32 Eş cinayetiyle girdiği cezaevinden çıktı! Sokak ortasında 2 kişiyi öldürdü
11:19 İstanbul'a yağmur yağıyor! Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı
11:53 Subaşı, İmamoğlu'nu Balıkesir'e davet etti: Hem çok sevdiğiniz tatilinizi yaparsınız, hem de hizmet nasıl yapılıyor öğrenebilirsiniz
11:06 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor
11:45 16 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Beni aldattığını düşündüm
10:55 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.031 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Motorine 1 lira 26 kuruşluk zam geliyor: Litresi 24 lirayı aşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 12:12:46. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 13 militanı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement