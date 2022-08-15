Ülkenin güney ve orta kesiminde bazı kasaba ve köyleri elinde bulunduran Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu 'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD, Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 13 militanı etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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