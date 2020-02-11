ABD'nin sözde barış planı BM önünde protesto edildi - NEW - Son Dakika

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ABD'nin sözde barış planı BM önünde protesto edildi - NEW
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek isteyen bir grup, Birleşmiş Milletler (BM) merkezi önünde gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:31 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek isteyen bir grup, Birleşmiş Milletler (BM) merkezi önünde gösteri düzenledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Trump yönetiminin sözde barış planına karşı çıkmak için BM Güvenlik Konseyine hitap ettiği saatlerde toplanan Filistin yanlısı grup, BM binasının önünde gösteri yaptı.
Siyonizm karşıtı Yahudilerin kurduğu Neturei Karta International üyelerinin de destek verdiği gösteride protestocular, "Filistin'e özgürlük", "İsrail işgaline son" şeklinde sloganlar attı.
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