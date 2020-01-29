ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika

Adıyaman ve Malatya'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Demokrasi Parkı önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, sendikalar ile vatandaşlardan oluşan grup, "Kudüs İslamındır", "Kudüs'e selam, direnişe devam" ve "Filistin için ayaktayız" yazılı dövizlerle ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Adıyaman sivil toplum kuruluşları adına ortak açıklamayı okuyan Adıyaman Memur Sen İl Başkanı Ali Deniz, sözde planın Filistin'i parçalama ve yok etme planı olduğunu söyledi.

Dün gece yapılan bir toplantı sonrasında, dünyanın sömürgeci ve emperyalist gücü ABD'nin Başkanı Donald Trump ve İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun yüzyılın barış planı adıyla "Yüzyılın Utanç Planını" açıkladıklarını belirten Deniz, şunları kaydetti:

"Bu sözde anlaşma ile kendi ülkelerinin iç siyasetinde batağa girmiş olan bu iki lider, tarihin en aptal manevrası ile skandallarına bir yenisini daha eklemişlerdir. Sözde anlaşmanın tanıtıldığı toplantıda yer alan Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ise bu tarihi ihaneti, bir ömür sırtlarında taşıyacaklardır. Bu sözde plan 'yüzyılın anlaşması' değil, 'yüzyılın dayatması'dır. Filistin'i, Siyonizm'e peşkeş çekme planıdır, işgali meşrulaştırma ve Filistin halkının iradesini yok sayma planıdır."

Ali Deniz, Filistin'in bağımsızlığı ve özgürlüğünün Müslümanlar açısından insanlık onuru sınavı olduğunu, bu planı asla tanımayacaklarını, Kudüs özgür olana dek haykırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından grup dağıldı.

Malatya

Malatya'da sivil toplum kuruluşları ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine yönelik sözde barış planına ilişkin tepki açıklaması yaptı.

Kent merkezinde Soykan Meydanında sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Kudüs'ün müslümanların onuru olduğunu söyledi.

"Bu sözde plan yüzyılın anlaşması değil, yüzyılın dayatmasıdır." Söylemez, şöyle devam etti:

"Filistin'i, siyonizme peşkeş çekme planıdır. İşgali meşrulaştırma ve Filistin halkının iradesini yok sayma planıdır. Siyonizmin, Kudüs'ü Selahaddin'in torunlarından geri alma planıdır.Filistin'in bağımsızlığı ve özgürlüğü hem insanlık hem de ortak paydası müslümanlık olanlar açısından insanlık onuru sınavıdır. Bu planı tanımayacak, Kudüs, Filistin özgür olana kadar haykırmaya devam edeceğiz."