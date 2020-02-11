ABD'nin sözde barış planına karşı gösteriler sürüyor - Son Dakika
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ABD'nin sözde barış planına karşı gösteriler sürüyor

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde düzenlenen gösteri Göstericilerin taşıdıkları Filistin bayrakları Abbas ve Arafat fotoğrafları Filistin Halk Partisi liderlerinden Velid el-Avad ile röportaj Meçhul Asker Anıtı önünde pankartlar taşıyan göstericiler ABD Başkanı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'nin merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde düzenlenen gösteri

Göstericilerin taşıdıkları Filistin bayrakları

Abbas ve Arafat fotoğrafları

Filistin Halk Partisi liderlerinden Velid el-Avad ile röportaj

Meçhul Asker Anıtı önünde pankartlar taşıyan göstericiler ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı Gazze'de protesto edildi.

Ulusal ve İslami Güçler Komitesi tarafından Gazze'nin merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde düzenlenen gösteride, Filistin bayrakları ve sözde barış anlaşması aleyhine ibarelerin yer aldığı dövizler taşındı.

Filistin Halk Partisi liderlerinden Velid el-Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkının tüm kesimleriyle birlik olarak sözde barış planına karşı koyduğunu belirtti.

Planın uygulanmasını engellemek ve Filistin davasını korumak için ulusal birliğe bağlı olduklarını söyleyen Avad, Trump'ın bu planla Birleşmiş Milletlerin Filistin'le ilgili kararlarını tasfiye etmeyi amaçladığını vurguladı.

ABD'nin sözde barış planına karşı gösteriler sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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