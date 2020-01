ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı Mardin, Siirt ve Batman'da protesto edildi - Son Dakika

Mardin, Siirt ve Batman'daki sivil toplum kuruluşları, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Mardin'de cuma namazının ardından Fuat Yağcı Camisi önünde bir araya gelen Mardin Sivil Toplum Kuruluşu Platformu üyeleri, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Platform adına basın açıklaması yapan Abdullah Ceylan, planın aslında İslam coğrafyasının işgal, bölme, parçalama, soykırım, yağma ve imha planı olduğunu söyledi.

Ceylan, "Mardin halkı olarak bu meydanda Trump ve Netanyahu'ya hatırlatmak isteriz ki Kudüs satılık değildir. Filistinli kardeşlerimizin hiçbir hakkı gasbedilemez. Halkı Müslüman olan bütün devletlerden halklarının iradesine saygı göstererek Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya, İslam'ın ebedi yurdu olan Filistin'e ve Müslüman kardeşleri Filistin halkına bedeli ne olursa olsun sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek, Filistin halkı ve Kudüs için dua etti.

Siirt



Siirt Birlik Platformu öncülüğünde cuma namazı sonrası Halid Bin Velid Camisi önünde toplanan grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasını protesto etti.

Genç Memur-Sen İl Temsilcisi Yunus Emre Diriarın, grup adına yaptığı açıklamada, Trump'ın, İsrail'in güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen planın makyajlı bir savaş çağrısı olduğunu kaydetti.

İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ü siyonizme teslim etmeyeceklerini belirten Diriarın, "Hiç kimse, Filistin'e el koymaya, İsrail'e yol vermeye, ABD'ye refakat etmeye yeltenmesin. Bu coğrafya, insani değerleri herkese sunma noktasında cömert, insanlıktan nasipsiz her özneye, her devlete ve her zihniyete haddini bildirecek kadar mert insanların ve inanmışların coğrafyasıdır." ifadelerini kullandı.

Türk ve Filistin bayrağı taşıyan grup açıklamanın ardından dağıldı.

Batman

Batman'da cuma namazının ardından Gülistan Caddesi Özgürlük Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

HÜDA PAR Batman Merkez İlçe Başkanı M. Şerif Durmaz, grup adına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, işgalci siyonistlerin güvenliğini merkeze alan, uluslararası hukuku hiçe sayarak "yüzyılın anlaşması" adını verdiği planıyla Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedeflediğini söyledi.

Özellikle Kudüs'ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması olduğuna işaret eden Durmaz, "Bu, siyonistlerin yine körü körüne ABD tarafından desteklenmesi, terörün yaygınlaştırılması ve işgalin meşrulaştırılması noktasında kirli bir iş birliğidir. Bu anlaşmayı kabul edenlerle beraber konuşmaya ve değerlendirmeye değer gören herkesi, Filistin'in düşmanı, Filistinlilerin soykırımcısı ve Kudüs'ün satıcısı olarak tanımlarız." ifadelerini kullandı.

Durmaz, içinde bağımsız Filistin olmayan hiçbir sözleşme, anlaşma ve planın kabul edilemeyeceğini aktardı.