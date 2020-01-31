ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi - Son Dakika
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ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

14 dakika önce

Batman'daki sivil toplum kuruluşları, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Batman'daki sivil toplum kuruluşları, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Batman'da cuma namazının ardından Gülistan Caddesi Özgürlük Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

HÜDA PAR Batman Merkez İlçe Başkanı M. Şerif Durmaz, grup adına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, işgalci siyonistlerin güvenliğini merkeze alan, uluslararası hukuku hiçe sayarak "yüzyılın anlaşması" adını verdiği planıyla Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedeflediğini söyledi.

Özellikle Kudüs'ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması olduğuna işaret eden Durmaz, "Bu, siyonistlerin yine körü körüne ABD tarafından desteklenmesi, terörün yaygınlaştırılması ve işgalin meşrulaştırılması noktasında kirli bir iş birliğidir. Bu anlaşmayı kabul edenlerle beraber konuşmaya ve değerlendirmeye değer gören herkesi, Filistin'in düşmanı, Filistinlilerin soykırımcısı ve Kudüs'ün satıcısı olarak tanımlarız." ifadelerini kullandı.

Durmaz, içinde bağımsız Filistin olmayan hiçbir sözleşme, anlaşma ve planın kabul edilemeyeceğini aktardı.

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:29 Kaynak: AA
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