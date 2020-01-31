ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi - Son Dakika
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ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

6 saat önce

Mardin, Siirt ve Batman'daki sivil toplum kuruluşları, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Mardin, Siirt ve Batman'daki sivil toplum kuruluşları, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Mardin'de cuma namazının ardından Fuat Yağcı Camisi önünde bir araya gelen Mardin Sivil Toplum Kuruluşu Platformu üyeleri, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Platform adına basın açıklaması yapan Abdullah Ceylan, planın aslında İslam coğrafyasının işgal, bölme, parçalama, soykırım, yağma ve imha planı olduğunu söyledi.

Ceylan, "Mardin halkı olarak bu meydanda Trump ve Netanyahu'ya hatırlatmak isteriz ki Kudüs satılık değildir. Filistinli kardeşlerimizin hiçbir hakkı gasbedilemez. Halkı Müslüman olan bütün devletlerden halklarının iradesine saygı göstererek Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya, İslam'ın ebedi yurdu olan Filistin'e ve Müslüman kardeşleri Filistin halkına bedeli ne olursa olsun sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek, Filistin halkı ve Kudüs için dua etti.

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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