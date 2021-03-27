ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Booth, Hedasi Barajı anlaşmazlığını görüşmek üzere Mısır'da - Son Dakika

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Booth, Hedasi Barajı anlaşmazlığını görüşmek üzere Mısır'da

27.03.2021 23:15
ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Booth, Hedasi Barajı anlaşmazlığını görüşmek üzere Mısır'da, System.String[]

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Donald Booth, Etiyopya, Sudan ile Mısır arasında Nil Nehri sularının kullanımında krize yol açan Hedasi Barajı anlaşmazlığının çözümü için yeniden müzakerelere başlanması konusunu görüşmek üzere Mısır'ı ziyaret etti.

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Donald Booth, Etiyopya, Sudan ile Mısır arasında Nil Nehri sularının kullanımında krize yol açan Hedasi Barajı anlaşmazlığının çözümü için yeniden müzakerelere başlanması konusunu görüşmek üzere Mısır'ı ziyaret etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Booth, başkent Kahire'de Afrika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sened Luza ile bir araya geldi.

Görüşmede Hedasi Barajı krizine dair son gelişmeler ile krizin çözümü ve nihai anlaşma sağlanması amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılması için sarf edilen çabalar ele alındı.

ABD Özel Temsilcisi'nin, Mısır, Sudan ve Etiyopya'yı kapsayan bölge turu kapsamında Kahire'yi ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, ziyaret süresine ve programına ilişkin bilgi verilmedi.

Baraj krizi 10 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ile Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 10 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın taşıdığı güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

Etiyopya, yeni ara bulucu talebini reddetti

Mısır ve Sudanlı liderler, Etiyopya'nın barajla ilgili tek taraflı herhangi bir adımını reddettiklerini belirterek, kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı anlaşmaya varılması için ikili, bölgesel ve uluslararası çabaları güçlendirme konusunda anlaşmıştı.

Mısır, Sudan'ın krizin çözümü için Afrika Birliği, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler liderliğini içeren dörtlü ara buluculuk girişimi oluşturulması önerisine destek vermişti.

Etiyopya hükümeti ise 9 Mart'ta Nil Nehri ile ilgili soruna uluslararası müdahaleye karşı olduklarını açıklamıştı.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Avrupa Birliği, Etiyopya, Mısır, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Booth, Hedasi Barajı anlaşmazlığını görüşmek üzere Mısır'da - Son Dakika


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