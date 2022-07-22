ABD'nin Suriye'de "mevcut ateşkes hatlarının korunması" açıklaması tartışmaya neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Suriye'de "mevcut ateşkes hatlarının korunması" açıklaması tartışmaya neden oldu

22.07.2022 00:15
ABD'nin Suriye'de "mevcut ateşkes hatlarının korunması" açıklaması tartışmaya neden oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna yönelik açıklamalarında kullandığı "mevcut ateşkes hatlarının korunması" ifadesiyle kastının ne olduğu sorularını yanıtlayamadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna yönelik açıklamalarında kullandığı "mevcut ateşkes hatlarının korunması" ifadesiyle kastının ne olduğu sorularını yanıtlayamadı.

Günlük basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgelerin kalan kısımlarını tamamlamak üzere düzenleyeceği olası operasyona ilişkin açıklamada bulunan Price, hem kamuoyuna hem de Türk makamlarına bu konudaki kaygılarını ilettiklerini söyledi.

Price'ın, açıklamasında ayrıca "Mevcut ateşkes hatlarının korunması önemli" ifadesini kullanmasına AA muhabirinden itiraz geldi.

"Pozisyonumuz uzun zamandır aynı. Ateşkes hatlarının korunmasını destekliyoruz ve olası herhangi bir müdahaleyi kınıyoruz. Önümde bir harita yok ama Türkiye'nin aynı zamanda 17 Ekim 2019 ABD Türkiye Ortak Açıklamasına ve bu açıklama çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonlarını durdurma taahhüdüne uymasını bekliyoruz."

Sözcü diğer taraftan Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anladıklarını belirtti.

Price ise soruya "Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın bir parçası olarak, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki taarruz operasyonlarını durdurması gerektiğine inanıyoruz. Bu, önceki yönetimlerin de bu yönetimin de ortaya koyduğu bir noktadır." yanıtını verdi.

Ancak Sözcü, üçüncü kez sorulan "Bir ateşkes hattı var mı?" sorusuna yanıt veremedi.

Türkiye ile ABD 17 Ekim 2019'da ortak bir açıklama yaparak, iki ülkenin karşılıklı taahhütlerine dikkati çekmişti.

Ortak açıklamada, Türkiye güvenli bölgelerdeki tüm toplulukların güvenliğini sağlayacağını taahhüt etmiş ABD ise YPG/ PKK terör örgütünden ağır silahların toplanması, örgütün Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekilmesini taahhüt etmişti.

Türkiye ise bunun üzerine harekatın durdurulması taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak ABD'nin örgütten silahları toplamadığı, örgütün ise taahhüt edildiği üzere güvenli bölgeden çekilmediği ortaya çıkmıştı.

Örgüt diğer taraftan halen Türkiye'nin güvenliğini sağladığı güvenli bölgelere sık sık saldırı girişimlerinde bulunuyor.

YORUMLAR
500
Son dakika... ABD'den getirilen Reyhanlı saldırısı sanığı Memet Gezer'in ifadeleri ortaya çıktı Açıklaması Son dakika... ABD'den getirilen Reyhanlı saldırısı sanığı Memet Gezer'in ifadeleri ortaya çıktı Açıklaması Son dakika haber! ABD, Türkiye'yi çocuk savaşçı istihdam eden gruplara destek veren ülkeler listesinden çıkardı Son dakika haber! ABD, Türkiye'yi çocuk savaşçı istihdam eden gruplara destek veren ülkeler listesinden çıkardı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Suriye'de 'mevcut ateşkes hatlarının korunması' açıklaması tartışmaya neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:02 Esenyurt'ta kadın kılığına giren erkek, mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı
23:51 Ali Babacan'dan çok konuşulacak adaylık sözleri: 6'lı masa ortak bir isim belirlenmezse partimin cumhurbaşkanı adayı olacağım
23:32 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Ücretli yollardan kaçak geçiş cezalarında süreyi kaçıran 4 katı ödeme yapacak
23:15 Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli
22:01 İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 00:15:05. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin Suriye'de "mevcut ateşkes hatlarının korunması" açıklaması tartışmaya neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement