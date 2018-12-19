Son Dakika Haberleri: ABD'nin Suriye'deki Güçlerini Çekmeye Hazırlandığı İddia Edildi

ABD'nin Suriye'deki Güçlerini Çekmeye Hazırlandığı İddia Edildi

1 saat önce

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etti.

ABD'nin Suriye'deki Güçlerini Çekmeye Hazırlandığı İddia Edildi, System.String[]
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etti.

WSJ'nin "konuyla ilgili kişilere" dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinden tümüyle çekilmeye hazırlanıyor.

Haberde, bu adımın, ABD'nin Orta Doğu stratejisini karışıklığa sürükleyeceği ve DEAŞ ile mücadelesiyle ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapıldı.

ABD halihazırda Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor.

Haberde, bu adımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta yaptığı telefon konuşmasında, "ABD'nin ortağı YPG/PKK'yı operasyonla tehdit etmesi" üzerine geldiği değerlendirmesi yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:02 Kaynak: AA

Orta Doğu, Wall Street Jurnal Gazetesi, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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