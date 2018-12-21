'ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı'
8 saat önce
Amerikan Associated Press Ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde aldığını yazdı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:48
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