Son Dakika Haberleri: 'ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı'

'ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı'

8 saat önce

Amerikan Associated Press Ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde aldığını yazdı.

'ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı', System.String[]
Amerikan Associated Press Ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde aldığını yazdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:48 

Donald Trump, Associated Press, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi Cinsel İçerikli Film Yıldızı Katrina L. Danforth Tutuklandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonun Ertelendiğini Açıkladı TMSF'den "Cem Uzan Paris'te Davayı Kazandı" Haberlerine Yalanlama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 05:46:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]