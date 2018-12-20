Son Dakika Haberleri: ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararı İstişareler Sonrasında Alınmış

ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararı İstişareler Sonrasında Alınmış

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını önceden bildiğini ve kararın Başkan Donald Trump ile üst düzey yetkililer arasındaki istişareler sonrasında alındığını belirtti.

ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararı İstişareler Sonrasında Alınmış, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını önceden bildiğini ve kararın Başkan Donald Trump ile üst düzey yetkililer arasındaki istişareler sonrasında alındığını belirtti.

Pompeo, ABD'li Fox News kanalına yaptığı açıklamada, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararın açıklanmasından önce kendisine bilgi verilip verilmediği sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Pompeo, bilgilendirmeden çok daha fazlasına hakim olduğunu, üst düzey yetkililer ve Başkan Trump arasında yapılan istişare toplantılarında da yer aldığını kaydetti.

Donald Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunan Pompeo, ABD'nin Suriye'de bulunmasındaki ana sebebin DEAŞ'ı yenmek olduğunu ve elde edilen zaferin ardından bölgeden çekilmenin zamanın geldiğini belirtti.

Mike Pompeo ayrıca, DEAŞ unsurlarının dünyanın farklı yerlerinde hala faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, "ABD, terörle mücadeleye devam edecek ve ister Suriye'de, ister başka yerde olsun DEAŞ'a karşı savaşı sürdürecektir. Suriye'den çekilme kararı, bu yönetimin Orta Doğu'daki terörle mücadele konusunda sahip olduğu muazzam başarıyı azaltmıyor." ifadelerini kullandı.

ABD medyasında konuya ilişkin bir çok iddia yer almış, Trump'ın çekilme kararını tek başına verdiği ve yetkililere danışmadığı ileri sürülmüştü.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Amerikan medyası, dün ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:27 Kaynak: AA

Donald Trump, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek

Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı İbrahim Tatlıses, AK Parti'ye Üye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:10:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararı İstişareler Sonrasında Alınmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]