Son Dakika Haberleri: ABD'nin 'Suriye'den Çekilme' Kararına Tepkiler

ABD'nin 'Suriye'den Çekilme' Kararına Tepkiler

48 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklaması sert eleştirilere sebep oldu.

ABD'nin 'Suriye'den Çekilme' Kararına Tepkiler, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklaması sert eleştirilere sebep oldu.

Aralarında Cumhuriyetçilerin ve Amerika'nın müttefiklerinin de bulunduğu devletler, Trump'ın bu kararı konusunda anlaşmazlığa düşerken, bu kararın DEAŞ'in yeniden güçlenmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin batıdaki müttefiki İngiltere, Trump'ın açıkladığı gibi DEAŞ'in bölgede tamamen temizlendiği konusunda aynı fikirde olmadığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DEAŞ ile mücadelede yapılması gerekenlerin daha tamamlanmadığını ve bu tehdidin hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerektiği kaydedildi.

İsrail ise Amerika'nın bölgeden nasıl çekileceği konusunda zaman çizelgesini ve bunun kendilerine yönelik sonuçlarını araştıracaklarını açıkladı.

Rusya ise İngiltere ve İsrail'den farklı olarak kararı daha olumlu gören bir açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'nin bu hareketi karşısında, "Suriye'de siyasi bir yerleşim için samimi ve gerçek bir beklenti ile sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:11 Kaynak: DHA

Dünya
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