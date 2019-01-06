Son Dakika Haberleri: ABD'nin Suriye'den Çekilmesi Ön Koşula Bağlı"

ABD'nin Suriye'den Çekilmesi Ön Koşula Bağlı"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesinin bazı ön koşullara bağlı olduğunu ve çekilmeye ilişkin herhangi bir takvimin olmadığını söyledi.

ABD'nin Suriye'den Çekilmesi Ön Koşula Bağlı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesinin bazı ön koşullara bağlı olduğunu ve çekilmeye ilişkin herhangi bir takvimin olmadığını söyledi.

Haaretz gazetesine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden önce gazetecilere konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek, Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin Türkiye'nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu söyledi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, uygulayacakları çekilme takviminin ise siyasi kararlarına göre şekilleneceğini ifade etti.

Bolton'un bu açıklamalarının, Trump'ın daha önce Suriye'den askerleri çekeceği yönündeki beyanıyla çelişmesi ise dikkati çekti.

ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda koordinasyon görüşmeleri yapmak üzere dün akşam İsrail'e gelen Bolton Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına karşı tutumu değişmedi." ifadelerini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel
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