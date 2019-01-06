Son Dakika Haberleri: "ABD’nin Suriye’den çekilmesi ön koşula bağlı"

"ABD’nin Suriye’den çekilmesi ön koşula bağlı"

1 saat önce

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek, Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin Türkiye'nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi koşuluna bağlı olduğunu söyledi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, terör örgütü YPG/ PKK'yı kastederek, Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin Türkiye'nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi koşuluna bağlı olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:45 

Donald Trump, Suriye, Ekonomi
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