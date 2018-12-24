Son Dakika Haberleri: ABD'nin Suriye'den Çekilmesine İlişkin Kararnameye İmza

ABD'nin Suriye'den Çekilmesine İlişkin Kararnameye İmza

53 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

ABD'nin Suriye'den Çekilmesine İlişkin Kararnameye İmza, System.String[]
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. ABD Savunma Bakanlığı yetkilisinin aktardığı bilgilere göre, görevi bırakacak olan Savunma Bakanı Jim Mattis, askerlerin Suriye'den çekilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararnamede, ABD askerlerinin Suriye'den ne zaman ve nasıl çekileceğinin belli olduğu kaydedilirken, Savunma Bakanlığı yetkililerince konuya ilişkin detay verilmedi. Ancak çekilmenin gelecek haftalarda başlayacağı ve birkaç hafta içinde tamamlanacağı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:46 Kaynak: İHA

James Mattis, Jim Mattis, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini İçeren Kararnameyi İmzaladı ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan Mesajı: Söylediğini Yapabilecek Biri

Wikileaks ABD Büyükelçiliklerinin Casusluk Ekipman Listelerini Yayınladı Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:39:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin Suriye'den Çekilmesine İlişkin Kararnameye İmza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]