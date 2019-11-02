Son Dakika Haberleri: ABD'nin Suriye'den Irak yönünü giden konvoyu görüntülendi
Son Dakika Güncel ABD'nin Suriye'den Irak yönünü giden konvoyu görüntülendi

ABD'nin Suriye'den Irak yönünü giden konvoyu görüntülendi

6 saat önce

SURİYE'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'nin Suriye'den Irak yönünü giden konvoyu görüntülendi, System.String[]

SURİYE'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi. Kamışlı kentinden geçen yaklaşık 200 araçlık konvoyda, TIR'ların üzerinde zırhlı araçlar brandayla kapatıldığı görüldü. Konvoyda ayrıca akaryakıt tankerlerinin de bulunduğu gözlendi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:10 Kaynak: DHA
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