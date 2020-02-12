Abd'nin suriye özel temsilci james jeffrey ile dışişleri bakan yardımcısı sedat önal'ın görüşmesi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abd'nin suriye özel temsilci james jeffrey ile dışişleri bakan yardımcısı sedat önal'ın görüşmesi... - Son Dakika

Abd'nin suriye özel temsilci james jeffrey ile dışişleri bakan yardımcısı sedat önal'ın görüşmesi...

6 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın görüşmesi sona erdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın görüşmesi sona erdi

Abd'nin suriye özel temsilci james jeffrey ile dışişleri bakan yardımcısı sedat önal'ın görüşmesi...

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:26 Kaynak: DHA
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