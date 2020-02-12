Abd'nin suriye özel temsilci james jeffrey ile dışişleri bakan yardımcısı sedat önal'ın görüşmesi... - Son Dakika

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Abd'nin suriye özel temsilci james jeffrey ile dışişleri bakan yardımcısı sedat önal'ın görüşmesi...
6 saat önce
ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın görüşmesi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:26 Kaynak: DHA
ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın görüşmesi sona erdi
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