ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 700 bin kişinin yerinden edildiğini, Türkiye sınırına doğru harekete geçen bu kişilerin "uluslararası bir krize neden olabileceği" uyarısında bulundu.

Brüksel'de organize edilen çevrimiçi brifingde konuşan Jeffrey, Esed rejiminin bir kez daha kimyasal silah kullanması halinde tüm seçeneklerin masada olduğunu, daha önce yaptıkları gibi askeri müdahalede bulunabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin İdlib'de gözlem noktaları bulundurmasını desteklediklerini vurgulayan Jeffrey, Türk askerlerinin zarar görmemesi gerektiğini, durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

"Erdoğan'ın yanındayız"

Jeffrey, "Esed rejimi, İran ve Rusya bilmelidir ki bu (İdlib'deki saldırılar) kesinlikle kabul edilemez. İnsani kriz ve sivillere yıkıcı saldırılar söz konusu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki durum hakkında deneyimli bir lider olduğuna dikkati çeken Jeffrey, "Kendisi bizim ortağımız ve NATO müttefikimiz, onun yanındayız. Kendisine Suriye'de (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e güvenemeyeceğini açıkça söylemiştik. Şimdi sonuçlarını görüyor." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin kuzeydoğusunda 700 bin kişi yerinden edildi"

Suriye rejimi ve Rus savaş uçaklarının son üç günde İdlbi'de 200 hava saldırısı düzenlediğini hatırlatan Jeffrey, "Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi. Türkiye sınırına doğru harekete geçen bu kişiler uluslararası bir krize neden olabilir." uyarısında bulundu.

Jeffrey, İdlib'de "terör örgütü" olarak kabul ettikleri DEAŞ, Nusra ve Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) gibi grupların faaliyet gösterdiğini ve HTŞ'yi doğrudan El Kaide'nin uzantısı olarak kabul ettiklerini belirterek, Rusya destekli Esed güçlerinin ise sivil ayrımı gözetmeden saldırılar yaptığını söyledi.

Jeffrey, bu gruplar hakkında, "Bir süredir tek amaçlarının Esed'la savaşmak olduğunu, vatansever muhalifler olduklarını öne sürüyorlar." diyerek, Rusya'nın da bu grupların kendisine tehdit oluşturduğunu iddia ettiğini dile getirdi.

Bu grupların uzun süredir Rusya'ya doğrudan bir tehdit oluşturmadığını anımsatan Jeffrey, "Az da olsa insansız hava aracı düşürme gibi eylemleri oldu ancak Rusya, ayrım gözetmeksizin geniş çaplı operasyon yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye mültecilere 10 milyarlarca dolar harcadı

Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği konusunda herhangi bir ülkeden daha fazlasını yaptığını ve 10 milyarlarca dolar harcadığının altını çizen Jeffrey, "Rusya destekli Esed güçleri Türkiye'yi baskı altına almak için mültecileri silahlandırıyor. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Jeffrey, kısa vadede ABD birliklerinin Suriye'den ayrılmasını planlamadıklarını, birliklerinin görevinin DEAŞ'ı yenmek ve petrol kuyularından uzak tutmak olduğunu sözlerine ekledi.