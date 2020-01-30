ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: 700 bin kişi yerinden edildi, uluslararası kriz kapıda - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: 700 bin kişi yerinden edildi, uluslararası kriz kapıda - Son Dakika Dünya

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: 700 bin kişi yerinden edildi, uluslararası kriz kapıda

22 dakika önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 700 bin kişinin yerinden edildiğini, Türkiye sınırına doğru harekete geçen bu kişilerin "uluslararası bir krize neden olabileceğini ifade etti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: 700 bin kişi yerinden edildi, uluslararası kriz kapıda, System.String[]

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 700 bin kişinin yerinden edildiğini, Türkiye sınırına doğru harekete geçen bu kişilerin "uluslararası bir krize neden olabileceği" uyarısında bulundu.


Brüksel'de organize edilen çevrimiçi brifingde konuşan Jeffrey, "Esad rejiminin bir kez daha kimyasal silah kullanması halinde tüm seçeneklerin masada olduğunu, daha önce yaptıkları gibi askeri müdahalede bulunabileceklerini" söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:05 
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