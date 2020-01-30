ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: 700 bin kişi yerinden edildi, uluslararası kriz kapıda

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 700 bin kişinin yerinden edildiğini, Türkiye sınırına doğru harekete geçen bu kişilerin "uluslararası bir krize neden olabileceği" uyarısında bulundu.



Brüksel'de organize edilen çevrimiçi brifingde konuşan Jeffrey, "Esad rejiminin bir kez daha kimyasal silah kullanması halinde tüm seçeneklerin masada olduğunu, daha önce yaptıkları gibi askeri müdahalede bulunabileceklerini" söyledi.