ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile... - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile... - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile...

7 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile..., System.String[]

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına geldi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler, Libya'da yaşanan olaylar ve Libya Ulusal Hükümeti ile imzalanan deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşma başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı
Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
00:00 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Libya' açıklaması - Son Dakika Haber
23:57 Borrell: "AB olarak Libya üzerinden yeni bir göç dalgasından çekiniyoruz" - Son Dakika Haber
23:54 Sahte polis gerçek polislere yakalandı - Son Dakika Haber
23:40 AK Parti'li Kurtulmuş: "Türkiye Doğu Akdeniz'de hapsedilmekten kurtuldu" - Son Dakika Haber
23:38 Pakistan'da minibüs yangını: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika Haber
23:02 Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü - Son Dakika Haber
22:49 Son dakika: Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: 2 gazeteci öldürüldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 00:07:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]