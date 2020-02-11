Abd'nin suriye özel temsilcisi james jeffrey ankara'da açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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Abd'nin suriye özel temsilcisi james jeffrey ankara'da açıklamalarda bulundu
6 saat önce
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:15 Kaynak: DHA
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