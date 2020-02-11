ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da

6 saat önce

-ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in açıklaması ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'ya geldi.

-ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in açıklaması ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'ya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:28 Kaynak: AA
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Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek
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