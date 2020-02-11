ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da - Son Dakika

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da
6 saat önce
-ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in açıklaması ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'ya geldi. Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:28 Kaynak: AA
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