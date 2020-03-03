ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat tedarik etmeye hazır... - Son Dakika

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat tedarik etmeye hazır...
7 saat önce
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat tedarik etmeye hazır olduklarını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:25 Kaynak: İHA
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