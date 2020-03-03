ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat tedarik etmeye hazır... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat tedarik etmeye hazır... - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat tedarik etmeye hazır...

7 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat tedarik etmeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat tedarik etmeye hazır..., System.String[]

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat tedarik etmeye hazır olduklarını açıkladı. - İDLİB

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:25 Kaynak: İHA
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