ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti

6 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Almanya'nın Münih kentine hareket etti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti, System.String[]

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Almanya'nın Münih kentine hareket etti.

İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Uluslararası İdlib Konferansı'na katılan Jeffrey, programlarının ardından özel bir araçla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Jeffrey, terminal girişinde güvenlik kontrolünden geçmesinin ardından görevliler tarafından CİP kontuarlarının olduğu bölümden pasaport kontrol noktasına yönlendirildi.

Buradaki işlemleri tamamlayan Jeffrey, son güvenlik kontrol noktasından geçerek, Münih'e hareket edecek tarifeli uçağa bindi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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