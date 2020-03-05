ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti - Son Dakika

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti
6 saat önce
-ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçişi Jeffrey'in terminalden ve pasaport kontrolünden görüntüleri ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti - İSTANBUL.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:19 Kaynak: AA
-ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçişi
Jeffrey'in terminalden ve pasaport kontrolünden görüntüleri ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti - İSTANBUL
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