ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti

6 saat önce

-ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçişi Jeffrey'in terminalden ve pasaport kontrolünden görüntüleri ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti - İSTANBUL.

-ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçişi

Jeffrey'in terminalden ve pasaport kontrolünden görüntüleri ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti - İSTANBUL

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Almanya, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:19 Kaynak: AA
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