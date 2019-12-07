Son Dakika Haberleri: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den IKBY açıklaması Açıklaması
Son Dakika Güncel ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den IKBY açıklaması Açıklaması - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den IKBY açıklaması Açıklaması

7 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile sadece Irak değil tüm bölge için iş birliği yapmayı istediklerini belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den IKBY açıklaması Açıklaması, System.String[]

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile sadece Irak değil tüm bölge için iş birliği yapmayı istediklerini belirtti.

Jeffrey, Irak ziyareti kapsamında geldiği Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmesi sonrası basına konuşan Jeffrey, terör örgütü DEAŞ'a karşı bölgesel hükümetin yaptıklarını takdir ettiklerini söyledi.

DEAŞ ile mücadelede verilen kayıplar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını hatırlatan Jeffrey, "(IKBY ile) Sadece Irak'ta değil tüm bölgede dayanışma ve iş birliği içinde olmayı ümit ediyoruz." dedi.

Jeffrey daha sonra Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Mesut Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Jeffrey ve Barzani, Irak'ın siyasi durumu ve devam eden hükümet karşıtı gösterilerle Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yeniden örgütlenme ve saldırı imkanı tanıyacak Irak'taki şiddetin tırmanması ve istikrarının bozulmasından her iki tarafın da endişeli olduğu belirtildi.


Jeffrey ve Barzani ayrıca Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda meydana gelen gelişmelerle sahadaki dengeleri konuştukları, bölgede her türlü demografik değişikliğin önüne geçilmesi ve Suriyeli Kürtlerin artık acı ve göçe maruz kalmamasına vurgu yaptıkları kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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