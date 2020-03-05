ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: İdlib'de BM liderliğinde siyasi bir çözüm istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: İdlib'de BM liderliğinde siyasi bir çözüm istiyoruz - Son Dakika Dünya

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: İdlib'de BM liderliğinde siyasi bir çözüm istiyoruz

6 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "İdlib'de Türkiye gibi ABD'nin, Arap dünyasının, AB ve NATO'nun da sorumlulukları var. Biz bütün bu ülkelerin sorumluluklarına dahil olmasını istiyoruz. BM liderliğinde siyasi bir çözüm olmasını istiyoruz. Askeri çözüm kabul etmiyoruz" dedi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: İdlib'de BM liderliğinde siyasi bir çözüm istiyoruz, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, " İdlib'de Türkiye gibi ABD'nin, Arap dünyasının, AB ve NATO'nun da sorumlulukları var. Biz bütün bu ülkelerin sorumluluklarına dahil olmasını istiyoruz. BM liderliğinde siyasi bir çözüm olmasını istiyoruz. Bir askeri çözüm kabul etmiyoruz." dedi.


İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Uluslararası İdlib Konferansı" düzenlendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:41 
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