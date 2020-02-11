ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi

6 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de yaşanan son gelişmeler üzerine beraberindeki heyetle Ankara'ya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de yaşanan son gelişmeler üzerine beraberindeki heyetle Ankara'ya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de yaşanan son gelişmeler üzerine beraberindeki heyetle Ankara'ya geldi. Ankara Esenboğa havalimanında kısa bir açıklama yapan Jeffrey, "Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri, tehditle karşı karşıya ve bu tehdit, Rusya ve Esad hükümetinden geliyor. Sahada şehidiniz var, başınız sağ olsun. Biz bugün Ankara'ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Jeffrey ile beraber Ankara'ya gelen kıdemli danışmanı Rich Outzen de "Şam rejiminin saldırılarını ABD olarak şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içerisinde bulunmak istiyoruz. Bundan dolayı Türk müttefiklerimizle yakın irtibat halinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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