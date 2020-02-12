ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ile görüştü - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ile görüştü

15 dakika önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile bir araya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ile görüştü, System.String[]

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, başta İdlib olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jeffrey ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ile görüştü. Görüşmede Karaosmanoğlu, İdlib'deki insanlık dramının sona erdirilmesi için bütün ülkelerin daha somut adımlar atması gerektiğini, aksi takdirde yeni bir göç dalgasının Türkiye'nin de sınırlarını aşacağını ifade etti. Ayrıca, ABD'nin silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK-KCK/ YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması gerektiği de vurgulandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
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