ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığına geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığına geldi - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığına geldi

6 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığına geldi, System.String[]

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına geldi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler, Libya'da yaşanan olaylar ve Libya Ulusal Hükümeti ile imzalanan deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşma başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
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