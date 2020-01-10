ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığına geldi - Son Dakika

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığına geldi
6 saat önce
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına geldi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler, Libya'da yaşanan olaylar ve Libya Ulusal Hükümeti ile imzalanan deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşma başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.
(İHA)
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