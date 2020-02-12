ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile bir araya geldi - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede İdlib'deki son durum ele alındı.



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ve Türk heyetiyle görüşmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığına geldi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası ABD'li heyet bakanlıktan ayrıldı.



Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "James Jeffrey görüşmede şehit olan askerlerimiz için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti. ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İdlib'te sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi. İdlib'te Astana ve Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanmasına atfettiğimiz önemi vurguladı. Görüşmede ayrıca sahadaki insani durum ve siyasi süreç gibi Suriye sorununun diğer boyutları ele alındı. Bu alanlarda uluslararası toplumun aktif bir rol oynaması gerektiğinin altı çizildi" denildi. - ANKARA