ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile bir araya geldi - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile bir araya geldi

7 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile bir araya geldi, System.String[]

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede İdlib'deki son durum ele alındı.


ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ve Türk heyetiyle görüşmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığına geldi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası ABD'li heyet bakanlıktan ayrıldı.


Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "James Jeffrey görüşmede şehit olan askerlerimiz için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti. ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İdlib'te sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi. İdlib'te Astana ve Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanmasına atfettiğimiz önemi vurguladı. Görüşmede ayrıca sahadaki insani durum ve siyasi süreç gibi Suriye sorununun diğer boyutları ele alındı. Bu alanlarda uluslararası toplumun aktif bir rol oynaması gerektiğinin altı çizildi" denildi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ile Esed güçlerinin karşı karşıya geldiği olayda, Rus bayraklı araçlar dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü ABD, Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'e yönelik yaptırımları kaldırdı

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:06:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]