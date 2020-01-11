ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "En büyük zorluk İran" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: 'En büyük zorluk İran' - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "En büyük zorluk İran"

6 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İran'ın Orta Doğu'da tahakkümünü artırmasının ABD ve diğer bölge ülkeleri için endişe kaynağı olduğunu belirterek, "Şu anda en büyük zorluk tabii ki İran. DEAŞ'ı da halen ciddi tehlike olarak görüyoruz.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey:

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İran'ın Orta Doğu'da tahakkümünü artırmasının ABD ve diğer bölge ülkeleri için endişe kaynağı olduğunu belirterek, "Şu anda en büyük zorluk tabii ki İran. DEAŞ'ı da halen ciddi tehlike olarak görüyoruz." dedi.

Jeffrey, Türkiye temasları, Suriye'deki son durum ve İran ile ABD rasındaki krize ilişkin, İstanbul'daki bir otelde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Suriye krizine çözüm arayışında NATO müttefiki Türkiye ile yakın iş birliğine vurgu yapan Jeffrey, 17 Ekim'de Suriye'nin kuzeydoğusunda "ateşkes" için Türkiye ile yaptıkları mutabakatı anımsattı.

Jeffrey, burada üst düzey Türk yetkililerle temaslarında, Beşşar Esed rejiminin bulunmadığı bölgelere insani yardımların ulaştırılması konusunu ele aldığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin insani krizi durdurmak için ortaya koyduğu çabalardan övgüyle bahsettiğini dile getirdi.

Anayasa Komisyonu kapsamındaki siyasi muhalefetle de görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Jeffrey, bu grupları, Suriye'deki sorunun politik çözümündeki temel bileşenlerden biri olarak gördüklerini aktardı.

Jeffrey, "Rusya ve İran'ın, Esed'in askeri zafer politikasını desteklemesine ilişkin kaygılarımız hakkında konuştuk." bilgisini paylaşarak, rejimin bir ordu zaferi kazanma arayışında olduğu değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin bölgedeki askeri duruşunu desteklediklerinin altını çizen Jeffrey, ateşkesi daha etkili hale getirmenin yolları hakkında Türk yetkililerle fikir alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Jeffrey, İdlib'e insani yardımların ulaştırılması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde çaba gösterdiklerine değinerek, ABD'nin bu hususta Türkiye ile güçlü bir iş birliği içerisinde olduğunu söyledi.

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD hava operasyonuyla Bağdat'ta öldürülmesine de değinen Jeffrey, şunları kaydetti:

" Tahran'ın hegemonik genişlemesi, ABD ve bölgedeki ülkeleri ciddi şekilde kaygılandırıyor. Trump yönetimi, İran'ın bölgeden çekilmesi yönünde çok güçlü bir pozisyon aldı. DEAŞ'ın fiziksel halifeliği yok edildi ancak Irak ve Suriye için halen ciddi tehdit oluşturuyor. DEAŞ'ı halen ciddi tehlike olarak görüyoruz. Bizim bulunduğumuz kuzeydoğuda da değil ancak Fırat'ın güneyinde şu anda en büyük zorluk tabii ki İran. DEAŞ da büyük bir endişe kaynağı. Sünni Arap topluluklar, İranlıları görmek istemediklerini söylüyor. 'İran Devrim Muhafızları Ordusunu görmek istemiyoruz, onlardan her şeyden daha çok korkuyoruz' diyorlar."

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın füzeyle vurduğu uçakla ilgili eski Korgeneral Orhan Köse'den olay sözler: O uçakta ölmesi istenen birileri mi vardı?
Trump'tan bomba itiraf: Suriye'de sadece petrolü alan askerlerimiz var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
03:09 Karabük dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Son Dakika
03:04 Elazığ'da dolunayın görsel şöleni - Son Dakika
02:58 Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi'nde AA muhabirlerine 2 ödül - Son Dakika
02:57 Heyelan kara yolunu kapattı(2) - Son Dakika
02:47 Karabük - Zonguldak karayolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 03:30:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "En büyük zorluk İran" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]