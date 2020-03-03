ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey:

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Esad rejiminin çok uzun süredir devam eden saldırıları var. Esad rejimi artık varlığını sürdüremez" dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriyelilere yapılan insani yardımları yerinde görmek üzere Hatay'a geldi. Craft ve Jeffrey'ye BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da eşlik etti. Amerikalı yetkililer, ilk olarak BM'nin yardımlarının Suriyelilere dağıtıldığı Reyhanlı'daki lojistik merkezine giderek aralarında İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un da bulunduğu BM yetkililerinden buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. ABD'li heyet, daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüştü.

Craft ve Jeffrey, temaslarını tamamladıktan sonra Reyhanlı'dan ayrıldı. İnsani yardımların sınırdan geçirilerek ulaştırılmasına yönelik çalışmaları da yerinde gören heyet, Suriyelilerin kaldığı kampı da ziyaret etti. James Jeffrey ile Suriye sınırına giden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, geçici barınma merkezini gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kelly Craft, "Burada gördüklerimiz 108 milyon doların çok ötesinde. BM'de söyleyeceğiz, artık yeter. Esad rejiminin çok uzun süredir devam eden saldırıları var. Esad rejimi artık varlığını sürdüremez. Rus yönetimine bir ateşkes üzerinde anlaşmalarını söyledik. Güvenlik konseyine döndüğüm zaman şunun altını çizeceğim sınırların açık tutulması gerekiyor. Diyaloğa başlanması gerekiyor. Temmuz ayı öncesinde bu geçişler sağlanmalı ve insani yardımı da sınırların açık tutulmasıyla sağlanması gerekiyor. Önemli olan bu iki sınır kapısından geçişlerin sürdürülebilmesi. Mevcut sınır kapılarını açık tutulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Jeffrey, Türk ordusunun bir insanlık felaketini engellemek için savaştığını belirterek, "Barışçıl ve siyasi bir çözüm için mücadele ediyorlar. Türkiye NATO'dan yardım ve destek istedi. Bizden destek istedi. NATO müttefiki olarak istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Biz ve NATO müttefikleri destek olmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)