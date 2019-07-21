Son Dakika Haberleri: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'de
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'de

39 dakika önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türkiye'de olduğu ve yetkililerle Türkiye'nin güvenlik endişesi ve Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ele alacağı bildirildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'de, System.String[]
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türkiye'de olduğu ve yetkililerle Türkiye'nin güvenlik endişesi ve Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ele alacağı bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:07 
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