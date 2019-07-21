ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'de
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türkiye'de olduğu ve yetkililerle Türkiye'nin güvenlik endişesi ve Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ele alacağı bildirildi.
ABD'nin Suriye
Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türkiye
'de olduğu ve yetkililerle Türkiye'nin güvenlik endişesi ve Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ele alacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:07
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem zafer! 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı! Ameliyat sırasında hayatını kaybetti! Mide bulandıran olay otopside ortaya çıktı