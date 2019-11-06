ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geliyor
6 saat önce
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 8 Kasım'da Türkiye'ye gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:40 Kaynak: AA
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 8 Kasım'da Türkiye'ye gelecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'nin 8 ve 9 Kasım'da İstanbul ve Ankara'da olacağı belirtildi.
Jeffrey'in Türk yetkililerin yanı sıra Suriyeli muhalif yetkililerle de bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, "Elçi Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte üst düzey Türk yetkililerle ortak çıkarlar kapsamında kuzey Suriye ve DEAŞ terör örgütü ile mücadele konularını görüşecek." ifadeleri yer aldı.
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