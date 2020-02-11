ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri, tehditle karşı karşıya ve bu tehdit, Rusya ve Esat hükümetinden geliyor. Başınız sağ olsun" dedi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi. Akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na gelen Jeffrey, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE'DE DESTEK VERMEK İSTİYORUZ"

Jeffrey, "Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri tehditle karşı karşıya, bu tehdit Rusya ve Esat hükümetinden geliyor. Sahada şehidiniz var, başınız sağ olsun. Biz bugün Ankara'ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZLE YAKIN TEMAS İÇİNDEYİZ"

Jeffrey'nin Başdanışmanı Rich Outzen ise "ABD olarak bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içinde bulunmak istiyoruz. Bu sebeple Türk müttefiklerimizle yakın irtibat içinde olacağız" diye konuştu.

5 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Dün Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK personeline yönelik olarak rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu 5 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

HAİN SALDIRI SONRASI 152 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırı sonrası bölgede tespit edilen hedefler TSK tarafından ateş altına alınarak karşılık verilmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki günde 152 rejim askerinin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi
Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Ankara, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek
750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 01:45:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]