ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi Açıklaması - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi Açıklaması

25 dakika önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi Açıklaması, System.String[]

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Jeffrey ve heyetini Ankara'ya getiren uçak, 18.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

James Jeffrey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO'daki müttefiği Türkiye'nin askerlerinin bugün İdlib'de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu, bu tehdidin Rusya ve Esed rejiminden geldiğini söyledi.

İdlib'de şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulunan Jeffrey, "Biz bugün Ankara'ya gelip, Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek ve (Türkiye'ye) mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz." dedi.

James Jeffrey'e eşlik eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ın kıdemli danışmanı Rich Outzen de büyükelçilik adına yaptığı açıklamada, "Şam rejiminin saldırılarını ABD olarak şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içerisinde bulunmak istiyoruz. Bundan dolayı Türk müttefiklerimizle yakın irtibat halinde olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

ABD'den Suriye'de ateşkes çağrısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Jeffrey'nin, Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'de gerçekleştirdiği askeri saldırıyı ve Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için iş birliği imkanlarını ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşeceği belirtilmişti.

Rusya, İran, Hizbullah ve Esed rejiminin "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerine dikkatin çekildiği paylaşımda, bu eylemlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellediği kaydedilmişti.

Paylaşımda, "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Ankara, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:58 Kaynak: AA
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