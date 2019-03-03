ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Yarın Ankara'ya Geliyor
58 dakika önce
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yarın Türkiye'ye gelecek.
ABD
'nin Suriye
Özel Temsilcisi James Jeffrey
, yarın Türkiye
'ye gelecek.
Jeffrey'nin, yarın Ankara
'ya gelmesi, salı günü de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ve askeri yetkililerle görüşmesi planlanıyor.
Görüşmelerde, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve Münbiç
yol haritasının hayata geçirilmesi konularının ele alınması öngörülüyor.
Ankara ve Washington
arasındaki temaslar kapsamında son olarak ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek amacıyla kurulan görev gücü, 28 Şubat-1 Mart'ta Ankara'da toplanmıştı.
Toplantıda, ABD'nin Fırat
'ın doğusundaki topraklarla, batısındaki Münbiç ilçesinden askerlerini çekme planları ele alınmış, kurulacak güvenli bölgenin detayları ve terör örgütü YPG/ PKK
'ya verilen silahların nasıl geri alınacağı da değerlendirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:26 Kaynak: AA
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