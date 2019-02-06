Son Dakika Haberleri: ABD'nin Suriye ve Afganistan'dan çekilmesine karşı çıkan yasa Senatodan geçti

ABD'nin Suriye ve Afganistan'dan çekilmesine karşı çıkan yasa Senatodan geçti

1 saat önce

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Afganistan'daki askerleri hızlıca çekmesine karşı çıkan bir maddeyi de içeren bir yasa tasarısını 23'e karşı 77 ile onayladı.

ABD'nin Suriye ve Afganistan'dan çekilmesine karşı çıkan yasa Senatodan geçti, System.String[]
ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Afganistan'daki askerleri hızlıca çekmesine karşı çıkan bir maddeyi de içeren bir yasa tasarısını 23'e karşı 77 ile onayladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:07 

Donald Trump, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Ekonomi
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