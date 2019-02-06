ABD'nin Suriye ve Afganistan'dan çekilmesine karşı çıkan yasa Senatodan geçti
1 saat önce
ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Afganistan'daki askerleri hızlıca çekmesine karşı çıkan bir maddeyi de içeren bir yasa tasarısını 23'e karşı 77 ile onayladı.
ABD
Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump
'ın Suriye
ve Afganistan
'daki askerleri hızlıca çekmesine karşı çıkan bir maddeyi de içeren bir yasa tasarısını 23'e karşı 77 ile onayladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:07
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