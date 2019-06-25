ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
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ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendiMARDİN - ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:24 Kaynak: İHA
ABD'nin Suriye
'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin
'den görüntülendi
MARDİN - ABD'nin Irak
üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin
'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD'ye ait olduğu belirtilen 200 araçlık konvoyda araçların üzerinin brandalarla örtülü olduğu görüldü. Gece saatlerinde Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülendi. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoydaki tırların arasında, pikaplar, zıhlı araçlar ve akaryakıt tankerlerinin olduğu da görüldü.
Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.
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