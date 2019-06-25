Son Dakika Haberleri: ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
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ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendi

12 dakika önce

ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendiMARDİN - ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
MARDİN - ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD'ye ait olduğu belirtilen 200 araçlık konvoyda araçların üzerinin brandalarla örtülü olduğu görüldü. Gece saatlerinde Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülendi. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoydaki tırların arasında, pikaplar, zıhlı araçlar ve akaryakıt tankerlerinin olduğu da görüldü.
Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.
ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:24 Kaynak: İHA
Irak, Nusaybin, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Genel
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