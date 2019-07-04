ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
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ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendiMARDİN - ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Kamışlı ilçesinden geçerken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:12 Kaynak: İHA
ABD'nin Suriye
'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin
'den görüntülendi
MARDİN - ABD'nin Irak
üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Kamışlı ilçesinden geçerken Mardin
'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak üzerinden yaklaşık 200 araçlık konvoy Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoyda tırlar üzerinde zırhlı araçlar, pikaplar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı konvoy Nusaybin'den görüldü.
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