Son Dakika Haberleri: "ABD'nin Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyuyoruz"
Son Dakika Güncel Haber

"ABD'nin Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyuyoruz"

37 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin, Suriye'deki Kürt faktörü hakkında spekülasyonda bulunma ve Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyuyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin, Suriye'deki Kürt faktörü hakkında spekülasyonda bulunma ve Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyuyoruz." dedi.
Lavrov ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf El-Useymin, başkent Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtler ve Araplar arasında ciddi çatışmalar yaşandığını belirten Lavrov, "Kürt ve Arap örgütleriyle görüşmelerimizde, Suriye'nin bütünlüğüne saygı gösterilmesi çerçevesinde, diyaloğun kurulması gerektiğini anlatıyoruz. Kürtler, diyalog kurmak için ilgi gösteriyor." diye konuştu.
Lavrov, "ABD, Suriye'nin bütünlüğünü tehlikeye atan Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurma yönündeki pozisyonlarını güçlendirmek için Kürtleri kullanıyor. ABD'nin, Suriye'deki Kürt faktörü hakkında spekülasyonda bulunma ve Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyuyoruz. ABD'nin, BM'nin kararlarını ihlal eden ve Suriye'deki etnik ve dini gruplar arasındaki menfaatlerinin dengesini bozan girişimlerden vazgeçeceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Terörle mücadelede çifte standartların olmaması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Suriye'de Fırat'ın doğusundaki ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki teröristlere karşı savaş, tavizsiz olmalıdır. Bu, Batılı ve diğer ortaklarla görüşmelerimizde sürekli dile getiriliyor." diye konuştu.
ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını değerlendiren Lavrov, "Eğer bu plan, Filistinli mültecilerin bulundukları ülkelerde kalmasını hedefliyorsa bu, BMGK'nın kararlarına aykırıdır." dedi.
Lavrov, Rusya'nın, Basra Körfezi'ndeki durumdan endişe duyduğunu dile getirerek, bölgede güvenliğinin sağlanması için Araplar ile İran arasında diyalog sürecinin başlatılması gerektiğinin altını çizdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:11 Kaynak: AA
Suriye, Rusya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan 'nükleer sızıntı' iddiasının öne sürüldüğü denizaltıyla ilgili açıklama: Gizli bilgi Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:48:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "ABD'nin Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyuyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]