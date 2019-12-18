"ABD'nin teknoloji ihracat sınırlaması gelişimimizi durduramaz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'ABD'nin teknoloji ihracat sınırlaması gelişimimizi durduramaz' - Son Dakika Ekonomi

"ABD'nin teknoloji ihracat sınırlaması gelişimimizi durduramaz"

6 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD ile Çin arasında imzalanan geçici ticaret anlaşmasının iki ülke arasında karşılık güveni artırmasını umduğunu ve ABD'nin teknoloji ihracatına getirdiği sınırlamaların Çin'in teknolojik gelişimini engelleyemeyeceğini söyledi.

– Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD ile Çin arasında imzalanan geçici ticaret anlaşmasının iki ülke arasında karşılık güveni artırmasını umduğunu ve ABD'nin teknoloji ihracatına getirdiği sınırlamaların Çin'in teknolojik gelişimini engelleyemeyeceğini söyledi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerindeki kritik konulardan olan yüksek teknoloji ihracatına ABD'nin sınırlamalar getireceği iddia edilirken, Geng ülkesinin buna karşı çıktığını belirtti.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:39 Kaynak: DHA
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