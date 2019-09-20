Son Dakika Haberleri: ABD'nin Teksas eyaleti tropikal fırtınanın etkisinde
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ABD'nin Teksas eyaleti tropikal fırtınanın etkisinde

1 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletini vuran tropikal fırtına "İmelda"nın yol açtığı sellerde en az iki kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Teksas eyaleti tropikal fırtınanın etkisinde, System.String[]

ABD'nin Teksas eyaletini vuran tropikal fırtına "İmelda"nın yol açtığı sellerde en az iki kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilileri, Houston kentindeki George Bush Havalimanı yakınlarında aracını sudan kurtarmaya çalışan bir kişinin ve Jefferson kentinde de suya kapılan başka bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, bölgedeki en az bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini belirtti.

Tropikal fırtına nedeniyle Houston'da en az 900 uçuş iptal edildi.

Fırtına nedeniyle Teksas'ın birçok bölgesinin üç gündür şiddetli yağışların etkisi altında olduğunu kaydeden meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisinin azalacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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