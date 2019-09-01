Son Dakika Haberleri: ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen saldırıda en az 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
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ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen saldırıda en az 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

6 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen saldırıda en az 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı, System.String[]

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.


Amerikan medyasında yer alan haberlere göre saldırı, Teksas eyaletinin Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında yaşandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:23 
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